Censis: italiani reagiscono a declino ma pesa incertezza, politica ha fallito (4)

(Adnkronos) - Sono eventi che valgono come affermazione di identità e di comunità locale, una occasione economica per l’attrazione turistica, un luogo di elaborazione di prospettive e di confronto intellettuale. Sono esempi di muretti a secco, ancora, alcuni segmenti produttivi capaci di resistere alla crisi e rilanciarsi affermando un primato mondiale per design, tecniche costruttive, sapienza artigianale applicata su scala industriale, in nicchie dell’export mondiale nella produzione di super yacht, di vernici e materiali innovativi per l’edilizia, di componentistica minuta ma ad alta tecnologia per le automobili o l’aerospazio, per citarne solo alcuni.

Arrivare a immaginare che nella reazione alla regressione la dimensione strutturale, le piastre, o quella di provvisorio sostegno, i muretti, possono diventare le basi di un ritorno a una dimensione sociale e collettiva è un errore di prospettiva.

Il decennio, rileva il Censis, ha lasciato indietro, senza risolverlo, l’interrogativo su come si possano dare tempi, luoghi e strumenti di bilanciamento tra risposte ai bisogni di base e nuova alimentazione delle ambizioni individuali. Ora osserviamo i primi segnali di un tentativo di rinegoziazione dei meccanismi e degli interessi individuali e collettivi. Vedremo se la fase negoziale che si va aprendo comporterà anche una logica di nuova confederalità della rappresentanza o se, al contrario, è passato il tempo dei corpi intermedi.