Manovra: iniziato vertice a P.Chigi

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - E' iniziato, con oltre un'ora e mezzo di ritardo, il vertice sulla manovra a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte sarà a breve alla riunione, per ora è ancora impegnato con l'inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salamé. Attorno al tavolo i ministri Roberto Gualtieri, Teresa Bellanova, Federico D'Incà, Dario Franceschini -ieri assente alla riunione- la viceministra Laura Castelli, la sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra, Luigi Marattin, per Italia Viva, infine tecnici del Mef e della Ragioneria.