Manovra: in ritardo vertice a P.Chigi, Mef a lavoro su numeri**

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Non è ancora iniziato il vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, inizialmente in agenda alle 8. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri è arrivato poco dopo le 9. Fonti di governo spiegano che, dietro il ritardo, c'è anche il lavoro, ancora in corso, al dicastero di via XX Settembre per trovare la quadra. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vedrà ora l'inviato speciale Onu per la Libia, Ghassan Salamé, che era atteso a P. Chigi per le 9. Sono tutte presenti le forze di maggioranza che prenderanno parte al vertice.