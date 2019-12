Palermo: operato nella notte uomo ferito allo Zen, indagini della Polizia

Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - E' stato operato nella notte Salvatore Maranzano, 48 anni, l'uomo ferito nella tarda serata di ieri nel cuore dello Zen d Palermo con alcuni colpi di pistola. Maranzano, un ex precario che lavora alla scuola media 'Giovanni Falcone' è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione all'ospedale Villa Sofia. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto dalle pallottole mentre rincasava in via Costante Girardengo. Indagano gli uomini della squadra mobile guidati da Rodolfo Ruperti che per tutta la notte hanno compiuto accertamenti sul luogo del tentato omicidio.