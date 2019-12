Giustizia: Conte, riforma processo civile svolta, più efficienza sistema

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il via libera alla riforma del processo civile da parte del Cdm "è particolarmente significativo, si tratta di un ddl delega per garantire una maggiore efficienza al processo civile", una riforma "che segna una svolta per l'accelerazione dei tempi, un passaggio importante e strutturale che si attendeva da anni" e significato anche per l'attrattività dell'Italia a livello economico. Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Il presidente del Consiglio confida che, grazie a questa riforma, l'Italia potrà "attirare sempre più investitori".