Manovra: fonti Chigi, ridurre tassazione, Conte chiede al Mef sforzo ulteriore

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Tutti d'accordo che va fatto un ulteriore sforzo per ridurre la tassazione. E in particolare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto alle strutture del Mef e alla ragioneria di fare un ulteriore sforzo affinché quella che è già adesso è una manovra che non aumenta la tassazione, non possa essere distorta per un paio di limitate misure collegate a tasse di scopo". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice delle forze di governo con il premier sulla manovra.

"Anche gli esponenti delle varie forze di maggioranza - spiegano le stesse fonti - hanno concordato sulla opportunità di raggiungere questo risultato. Sono ore febbrili. Adesso le strutture stanno lavorando intensamente per raccogliere questa indicazione politica sintetizzata da Conte al termine della riunione".