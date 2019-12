Palermo: licenziamenti Sivibus, clausole sociali per lavoratori e manutenzione in appalto

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - La manutenzione degli autobus di Palermo continuerà ad essere affidata ad esterni e per i lavoratori della Sivibus - la società che fino ad oggi ha gestito il servizio - saranno adottate le clausole sociali. E' questo l'esito dell'incontro di oggi tra i sindacati, gli assessori comunali al Lavoro e Mobilità Giovanna Marano e Giusto Catania e il presidente dell'Amat Michele Cimino. Nel pomeriggio i sindacati, presso la sede di Sicindustria, hanno incontrato anche la Sivibus che ha aperto le procedure di licenziamento.

Si è svolto questa mattina l’incontro tra le organizzazioni sindacali territoriali dei metalmeccanici, Fiom Cgil e Uilm Uil di Palermo, con l’assessora al Lavoro, Giovanna Marano, che ha convocato il tavolo su richiesta del sindacato dopo l’apertura delle procedure di licenziamento collettivo, e con l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania. Presente anche il presidente dell’Amat Michele Cimino.

"L’assessora Marano, insieme all’assessore Catania, hanno ribadito la volontà dell’amministrazione comunale, negli affidamenti esterni di servizi del Comune, di trovare soluzioni affinché non si perdano posti di lavoro, attivando le clausole sociali di salvaguardia - affermano Angela Biondi e Vincenzo Comella, segretari della Fiom e della Uilm Palermo - Questo per noi è un punto imprescindibile a difesa del lavoro e dei lavoratori, specialmente quando si tratta di lavoratori che hanno sempre lavorato praticamente in via esclusiva per l’amministrazione comunale".