Industria: Del Greco (Avio Aero), 'It è investimento, favorisce sviluppo' /Adnkronos (4)

(Adnkronos) - Da un punto di vista puramente pratico, l’adozione delle infrastrutture e dei servizi di Amazon Web Services ha portato a diversi benefici per Avio Aero. Ad esempio, racconta Del Greco, nei processi di stampa a 3D i modelli generati dalle applicazioni di machine learning di Aws permettono di evitare costi e sprechi inutili.

"Facciamo molta stampa 3D – spiega il cio dell’azienda - e stampiamo componenti per motori con l’utilizzo di polveri metalliche in alluminuro di titanio. Ci sono due aspetti fondamentali nell’utilizzo di questi processi: c’è una riduzione del peso dei componenti e la possibilità di stampare sagome che diversamente non sarebbero costruibili. Ad esempio, il primo motore interamente europeo che abbiamo costruito era disegnato all’inizio con circa 850 componenti. Con la stampa 3D i componenti sono 13".

Quando questi componenti vengono stampati, spiega Del Greco, "si posa un velo di polvere che viene sagomato e fuso. Man mano che i veli vengono stesi, si forma l’oggetto. Ma se uno di questi veli non è fuso correttamente, è inutile andare avanti a stampare perché si sprecherebbe la polvere. Con i modelli che utilizziamo, c’è un’analisi che permette per ogni livello di capire se il processo è andato bene o male e questo ci permette di ottimizzare".