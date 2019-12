Industria: Del Greco (Avio Aero), 'It è investimento, favorisce sviluppo' /Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Per il manager della società del gruppo Ge Aviation, oltre al problema della scarsa visione sul settore It, c’è quello legato alla difficoltà nel reperire i talenti giusti, che riguarda le aziende di qualsiasi dimensione. "E’ un problema che c’è e che si cerca di risolvere" andando a cercare le risorse già dalle università e formandole.

Per Del Greco, quindi, "la scarsità di professionalità sul mercato è uno dei temi che deve essere affrontato. Avio Aero – racconta il cio dell’azienda - ha delle formule di costruzione dei talenti che a noi occorrono. Abbiamo varie collaborazioni e dei master costruiti insieme al Politecnico di Torino, a quello di Milano e all'università di Torino. Si tratta di master di alto apprendistato che ci danno una grande mano, perché quando si ha scarsità di risorse di questo genere prima le vai a cercare e meglio è. Chiaro che poi qualcuno nel tempo ci lascerà facendoci perdere un investimento. Questo è il rischio", continua Del Greco.

"La difficoltà che noi abbiamo è far capire che Avio Aero è un posto" dove l’incontro tra domanda e offerta avviene, prosegue il top manager. "Siamo ben conosciuti nel mondo degli ingegneri aerospaziali, ma nelle facoltà di ingegneria informatica, matematica o statistica non siamo minimamente conosciuti per questa caratteristica. Questo è uno dei motivi per cui siamo all’evento di Amazon Web Services", dice ancora.