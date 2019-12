Mafia: depistaggio Borsellino, il pm a Scarantino 'Prepariamo la deposizione'/Adnkronos (4)

(Adnkronos) - Ci sono altre trascrizioni con le intercettazioni con la moglie. "Vincenzo le dice - trascrivono gli investigatori - che ha parlato con i giudici in merito a degli omicidi e fa dei nomi incomprensibili. Rosalia Basile riferisce che lui è veramente impazzito e che ha sentito le notizie della televisione. lui le chiede se vuole parlare con i poliziotti e con i magistrati ricevendo una risposta negativa". In un altro colloquio tra moglie e marito, Rosalia Basile dice a Vincenzo Scarantino: "Perché ti rispettano? Perché vogliono il suo (loro ndr) scopo" e Scarantino chiede "se vogliono il suo scopo cosa, Ro'...", la donna cerca di essere più chiara affermando: "vogliono raggiungere il loro scopo, vogliono sapere cose che tu.. non lo so.. boh". E Scarantino: "Cose che io non so?" e la moglie ribatte: "Che tu non sai".

A quel punto Scarantino si alza e abbraccia la moglie bisbigliandole all'orecchio e poi le dice a voce più alta: "I bambini cresceranno con tanta dignità, con tanta educazione". Da lì a poco, Scarantino decise di collaborare con la giustizia. Infatti, salutando la moglie le dice: "Preparati tutto il necessario, sono stato chiaro? Verranno a prelevarti con i bambini alle due o tre di notte, sarà presente anche una poliziotta bionda".

E così è stato. Scarantino iniziò a collaborare con i magistrati. Salvo poi ritrattare. E poi ancora ritrattare la ritrattazione. Nel frattempo sette persone innocenti hanno trascorso quasi venti anni in carcere. E adesso si cerca di fare ancora luce su quegli anni misteriosi.