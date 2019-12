Axa: Quixa, con servizio total quality clienti al centro nei momenti che contano

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Quali sono le ragioni che spingono un automobilista a non riparare il proprio veicolo in caso di incidente? È questa la domanda che si sono posti in Quixa, la compagnia digitale del Gruppo assicurativo Axa Italia. E' emerso che il 60% degli assicurati Quixa, in caso di incidente con ragione, decide di non riparare il veicolo. Una ricerca condotta dalla compagnia ha sottolineato che, oltre alla preferenza dell’indennizzo in denaro, le cause che portano a una scelta simile sono diverse: dall’impossibilità ad anticipare le spese di riparazione alla mancanza di una carrozzeria di fiducia, fino alla necessità di non privarsi del proprio mezzo di trasporto e alla difficoltà nel recarsi a ritirare il veicolo riparato.

Da questa consapevolezza nasce Total Quality, che offre al cliente che subisce un incidente, tutti i servizi necessari dal momento dell’incidente alla riparazione del veicolo. Total Quality garantisce, oltre al pagamento diretto, un’auto sostitutiva, l’utilizzo di soli ricambi originali, la garanzia a vita sulla riparazione, il ritiro e la riconsegna dell’auto riparata direttamente a casa. Questo innovativo servizio è possibile anche grazie alla partnership con Car Clinic – la più grande azienda italiana specializzata nella riparazione di carrozzerie.

Inoltre Total Quality comporta uno sconto sul premio Rc auto. Per usufruire del servizio, in caso di danno subito, è necessario contattare il servizio dedicato e fissare l’appuntamento per il ritiro dell’auto e la consegna dell’auto sostitutiva. Per quanto riguarda la riparazione del mezzo, sono garantiti i più elevati standard di qualità e pezzi originali (garantiti a vita). Ancora una volta Quixa e il gruppo Axa Italia si impegnano nel rendere più serena e facile la quotidianità dei clienti, affiancandosi a loro come un vero e proprio partner pronto ad aiutarli in caso di bisogno, con servizi innovativi, completi e di qualità.