Regalarsi la vacanza non è più uno stress

Roma, 5 dic. (Labitalia) - Addio stress, corse in ufficio, riunioni interminabili. Il Natale è ormai alle porte e, con la pausa natalizia, arriva anche la voglia di vacanze. Insieme ai regali, dunque, questo può essere un buon momento per prenotare e acquistare anche un viaggio, un soggiorno in una città d’arte, una visita alla mostra del nostro pittore preferito. E spesso la vacanza si sceglie online, seguendo un trend che si sta affermando anche nel nostro Paese.

I consumatori usano la Rete per i regali

Secondo il Centro di Ricerca di Neuromarketing dell’Università Iulm di Milano, infatti, il 63% dei consumatori italiani userà in qualche modo la Rete per scegliere i doni di Natale. E anche l’Osservatorio B2c della Business School del Politecnico di Milano conferma che nel 2019 gli acquisti online degli italiani continuano a crescere (+15% rispetto allo scorso anno) e che i servizi comprati in Rete (tra questi appunto i viaggi) raggiungono i 13,3 miliardi di euro (+7%).

Pianificare la vacanza senza pensieri

In Rete si trovano molte offerte ed è possibile pianificare una vacanza tagliata su misura per le nostre esigenze. E allora perché non regalarsi un weekend in qualche località montanacon tutta la famiglia oppure approfittare per un viaggio in una capitale europea? Anche per gli amanti del mare e delle isole esotichenon mancano offerte vantaggiose ed esclusive. I più tradizionali non rinunceranno, visto il periodo pre-festivo, ad un fly and drivepresso i mercatini di Natale per fare incetta di regali e scoprire nuove località. O penseranno all’imminente settimana bianca sulle nevi.

