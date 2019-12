Energia: Arera, dal 1° gennaio bonus sociale esteso a 200 mila nuove famiglie**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Dal primo gennaio 2020 bonus sociale acqua, luce e gas esteso a 200 mila nuove famiglie. Arera alza infatti da 8.107,5 a 8.256 euro la soglia massima Isee (indicatore situazione economia equivalente) per poter ottenere il Bonus sociale di sconto da applicare sulle bollette di acqua, luce e gas. Restano invece invariate le condizioni alternative per ottenerlo: famiglie con almeno 4 figli a carico e Isee non superiore a 20 mila euro, nucleo titolare di Reddito/Pensione di cittadinanza oppure per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate con l'energia elettrica (elettromedicali) indispensabili per il mantenimento in vita. È quanto prevede una delibera che ha adeguato la soglia Isee sulla base dell’indice dei prezzi Istat.