Libri: Taobuk 2020, è l’entusiasmo il tema della decima edizione del festival (3)

(Adnkronos) - "L’entusiasmo, inteso come spirito che motiva e incoraggia progetti e imprese, si sprigiona e si irradia anche dai luoghi, dalle loro radici storiche e culturali. Un sentire che trova in Taobuk un percorso esemplare, una scommessa vinta nel segno del brand Taormina, riaffermandone la centralità culturale e la bellezza ineguagliabile", dice l'organizzatrice Ferrara. Che aggiunge:: “La voglia di andare avanti, creare, sperimentare, che, in fondo, è ciò che ci serve per vivere. Recuperare, dopo esserci illusi di aver vinto definitivamente contro la “barbarie”, l’entusiasmo”.

“Il manifesto di Taobuk 2020 vuole essere un’occasione per costruire idee, prospettive, volontà, come antidoto alla crisi e alla depressione dell’Occidente, come volano delle sfide che il mondo contemporaneo ci pone: l’avvento dei nuovi colossi dell’economia, della scienza, della cultura, a partire dai mercati mediorientali e soprattutto dalla Cina, mai così concorrenziale”. “Nell’anno che celebra la decima edizione del Festival – figlio di una visione che ha trovato nell’entusiasmo il proprio centro di gravità grazie ai molti che ne hanno condiviso la progettualità – Taobuk conduce un ragionamento intorno a questa risorsa imprescindibile dell’uomo, antidoto al tanto dibattuto “tramonto dell’Occidente”, perché linfa vitale degli innovatori, dei creativi, dei visionari”.