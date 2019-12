Libri: Taobuk 2020, è l’entusiasmo il tema della decima edizione del festival (2)

(Adnkronos) - "Ho bisogno d’amore, amore, amore, fuoco, entusiasmo, vita", scrive Giacomo Leopardi nelle Lettere da Roma. Le parole del Poeta, associate alla nozione stessa di “pessimismo cosmico”, ci ricordano che l’entusiasmo è una categoria dello spirito. Di quello universale, ma ancora di più di quell’idea – potente e in crisi – che va sotto il nome di Occidente. Entusiasmo, che è in perenne contraddizione dialettica con il suo opposto, con la desolata contemplazione dei propri limiti: una contraddizione sufficiente a definire l’Uomo, perennemente sospeso tra la consapevolezza dell’Infinito e le proprie fragilità.

E infinite sono le declinazioni che l’entusiasmo ha avuto nel corso dei secoli. Assomiglia molto all’entusiasmo greco la vibrante celebrazione dello spirito dionisiaco che Nietzsche fa nella “nascita della tragedia”, anche se il filosofo che più di tutti ha spezzato con forza gli sviluppi lineari del pensiero occidentale è contro Platone e la sua metafisica. Essere pieni di Dio è, in fondo, all’origine di due sentimenti opposti: quello della contemplazione di quel principio divino, così come della sua evoluzione nel tentativo dell’uomo di trascendere i propri limiti. È questo l’entusiasmo che catalizza i più spettacolari balzi in avanti nella storia dell’umanità, nel diciannovesimo e ventesimo secolo; che porta l’Uomo sulla Luna e al primo messaggio scambiato sulla rete dei computer.

L’entusiasmo si accompagna, però, quasi per definizione, al suo contrario, al lato oscuro del progresso, alla paura di una velocità e di una complessità che ci sta sfuggendo di mano. È questa seconda dimensione che domina negli ultimi decenni. Una “stanchezza da entusiasmo” che si trasforma in smarrimento, depressione, angoscia. Il decennale del festival è perciò un approdo importante, che guarda al futuro, puntando sulla simbiosi costruita con il territorio, così come sulla proiezione internazionale che la manifestazione ha saputo raggiungere e consolidare.