Taobuk 2020 arriva alla decima edizione, il tema sarà l'entusiasmo

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - Arriva alla decima edizione Taobuk, il Festival internazionale del Libro ideato e diretto da Antonella Ferrara. La manifestazione si terrà dal 18 al 22 giugno 2020. Ogni anno, Taobuk sceglie un tema, attorno al quale prende forma il calendario di incontri, con il concorso di autorevoli scrittori, pensatori e artisti, in un serrato fluire di idee e novità. Il tema di quest’anno è l’entusiasmo, "il sacro fuoco che accompagna i più spettacolari balzi in avanti dell’umanità", e Taobuk ha deciso di elogiarlo rendendolo il filo conduttore di una delle edizioni più importanti del festival, quella del decennale.

Il traguardo della kermesse viene tradotto in un ricco calendario di eventi, nel corso dei quali scrittori, artisti e pensatori da tutto il mondo declineranno il tema selezionato. “Entusiasmo“, la cui radice etimologica en theós ousía, avere dio dentro di sé, è un termine che ci riporta alla Grecia Antica e all’Origine dell’Occidente, a Platone che ne fa una pre-condizione della Poesia.

Ci riporta, appunto, a Taormina, al suo splendido Teatro greco-romano, e ancora a Taobuk, che rappresenta la passione per i libri in un orizzonte sempre più vasto e aperto, coniugando le Belle Lettere con le altre Arti. Entusiasmo, che diventa, oggi – nell’epoca dell’economia della depressione, come la chiamerebbe Paul Krugman – un manifesto politico, ingrediente fondamentale per un programma che si proponga di salvare il mondo, e non solo di piegarlo ai nostri desideri.