Territorio: da alleanza Sos Soil a calcolo carbon footprint, difesa suolo parte da Assisi (3)

(Adnkronos) - Grazie alla partnership tecnica con il Cic, il progetto Fra’ Sole ha permesso di realizzare una soluzione di recupero della frazione organica (sia residuo alimentare del refettorio del Sacro Convento che sfalci e potature della selva e del bosco di Assisi) per trasformarla in compost di qualità da riutilizzare a favore dei terreni del convento o del territorio circostante.

"Il progetto trae spunto dall’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e ha spinto noi frati a riflettere sulle azioni che posso aumentare il benessere del nostro pianeta - racconta Padre Antonello Fanelli del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi - Il progetto Fra’ Sole riguarda l’organizzazione interna nelle cose più semplici come il compostaggio e la raccolta differenziata, un’attenzione all’uso delle acque e a come riscaldare e rinfrescare le nostre strutture senza sprecare. Per fare questo è stato necessario farci aiutare da esperti".

Ad Assisi infine è stata presentata ufficialmente CO2mpost, una piattaforma online, sviluppata dal Cic in collaborazione con Studio Fieschi, in grado di calcolare la carbon footprint, cioè l’impronta di carbonio, degli impianti di compostaggio e digestione anaerobica: calcola quindi il bilancio fra le emissioni prodotte dalle attività dell’impianto e quelle evitate grazie all’utilizzo di compost ed energia da biogas in sostituzione ai fertilizzanti e all’energia prodotti da fonti fossili. Obiettivo: evidenziare e dimostrare i benefici che una gestione virtuosa del rifiuto organico determina nella lotta al cambiamento climatico.