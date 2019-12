Territorio: da alleanza Sos Soil a calcolo carbon footprint, difesa suolo parte da Assisi (2)

(Adnkronos) - "Se il suolo è difeso, coltivato, curato significa che il dissesto idrogeologico viene frenato dalla cura dell’uomo. Anche per un amministratore locale per il quale il dissesto idrogeologico può rappresentare un rischio per la vita dei propri cittadini questo è importantissimo", rimarca il sindaco di Assisi Stefania Proietti.

Al centro della discussione al convegno di Assisi il ruolo del compost nella rigenerazione del suolo. "Il suolo è una risorsa non rinnovabile (10 centimetri necessitano di 2000 anni per essere rigenerati) - prosegue Centemero - ed è fondamentale per la produzione alimentare destinata all’uomo e agli allevamenti. Per questo motivo abbiamo bisogno di pratiche rigenerative per arrestare il suo degrado e la perdita di fertilità: sebbene si tratti di un motivo di grande preoccupazione, l'Unione Europea non ha tuttavia ancora adottato una direttiva sul suolo. E necessario riportare la materia organica nel suolo, con il duplice effetto di contribuire alla decarbonizzazione attraverso l’assorbimento di carbonio e di rendere il suolo più resiliente e più fertile".

In occasione dell’evento del Cic sono stati mostrati gli sviluppi di Fra’ Sole, il progetto di sostenibilità del Complesso Monumentale del Sacro Convento di Assisi, con la presentazione del compost ottenuto dal punto di compostaggio circolare installato nei pressi degli orti del Sacro Convento in collaborazione con il Cic. Il progetto che ha preso il via nel 2018, proprio in occasione della Giornata Mondiale del Suolo, mette al centro l’educazione ambientale non solo dei frati del Convento ma anche dei milioni di pellegrini che ogni anno visitano Assisi e la tomba di San Francesco.