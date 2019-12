Territorio: da alleanza Sos Soil a calcolo carbon footprint, difesa suolo parte da Assisi

Assisi, 5 dic. (Adnkronos) - Un’alleanza per la difesa del suolo, risorsa strategica per la sicurezza alimentare, la conservazione della biodiversità e la regolazione dei cambiamenti climatici. Nella Giornata mondiale del suolo, il Consorzio Italiano Compostatori (Cic) da Assisi, in occasione della terza edizione del convegno "Dalla terra alla Terra", rilancia in Italia l’alleanza S.O.S. Soil "Save Organics in Soil" (https://www.compostnetwork.info/signature_manifesto/), firmata a Bilbao ad ottobre ed avente come promotori il Cic e l’European Compost Network (Ecn).

"Il documento firmato a Bilbao è stato un punto di partenza decisivo per accendere i riflettori a livello europeo ed internazionale sull’importanza del suolo come risorsa strategica nella lotta ai cambiamenti climatici. Ora da Assisi lanciamo l’appello per stimolare nuove iniziative politiche e atti normativi conseguenti a livello europeo e declinate nei nostri territori", sottolinea Massimo Centemero, direttore Cic.

"La Giornata Mondiale del Suolo rappresenta quindi un’occasione per chiedere a sempre più enti, associazioni, aziende, consorzi, cittadini ed esperti della comunicazione di aderire alla nostra iniziativa e di lavorare per sensibilizzare cittadini e politica in Europa e in Italia sul tema fondamentale della difesa e rigenerazione del suolo", aggiunge.