Islam: Ceccanti, 'Lombardia mirava a restringere luoghi culto, bene sentenza Consulta'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La Corte costituzionale, che ha colpito alcune norme urbanistiche della Regione Lombardia perché miravano surrettiziamente a restringere la libertà di culto, non è affatto una Consulta islamica come sostiene con discutibile ironia il senatore Salvini, ma proprio la Corte che difende pienamente la nostra Costituzione". Lo sottolinea Stefano Ceccanti del Pd.

"In varie situazioni le amministrazioni leghiste effettuano questi tentativi: quando non ricorrono allo strumento legislativo lo fanno anche con quello amministrativo, come nel caso del comune di Pisa. Eppure la Corte costituzionale non da oggi si erge a difesa piena della libertà religiosa e non considera in queste circostanze neanche rilevante la stipulazione o meno di un’Intesa, strumento che serve ad adattare il diritto alle specificità delle singole realtà e non certo a discriminare gli uni rispetto agli altri".

"Va certo affermato l’obiettivo della più ampia tutela della libertà religiosa in tutto il mondo, superando ovunque discriminazioni e restrizioni, ma questo si ottiene dando diritti a chi non li ha ancora, non togliendoli a chi li ha già, peraltro, come in questo caso, ricorrendo a sotterfugi".