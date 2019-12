Ue: Pd, 'bene Gualtieri, 'Lega vuole Italia fuori da Europa'

Il riconoscimento

Video - Leone d'oro a Pino Insegno che poi si scatena con battute e aneddoti

"Non è un premio alla carriera, perché non ho ancora finito. Ma ho finito di iniziare. Questo è un premio "largo", che mi rende orgoglioso per tanti motivi". Visibilmente emozionato, e un po' anche commosso, l'attore e doppiatore Pino Insegno, che il 6 dicembre ha ricevuto il Leone d'Oro per meriti professionali a Venezia, nello storico Palazzo della Regione Veneta. "E' bello - ha aggiunto ...