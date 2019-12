Mafia: depistaggio Borsellino, pm Petralia a Scarantino 'si prepari alla deposizione'

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - "Iniziamo un lavoro importantissimo che è quello della sua preparazione alla deposizione al dibattimento... mi sono spiegato Vincenzo... se sente pronto lei...". Con queste parole il pm Carmelo Petralia si rivolgeva a Vincenzo Scarantino che nel 1994, aveva iniziato da poco tempo a collaborare con la giustizia. E aveva accusato diverse persone per la strage di via D'Amelio. Petralia è indagato per concorso in calunnia aggravata con l'altro pm, Annamaria Palma, che coordinò l'indagine dopo la strage.

"Sicuramente ci sarà anche il dottor Tinebra - gli dice riferendosi all'allora procuratore di Caltanissetta - quindi tutto lo staff delle persone che lei conosce. E lei potrà parlare con Tinebra - gli dice - con La Barbera di tutti i suoi problemi, così li affrontiamo in modo completo". Poco prima Petralia dice a Scarantino, come si legge nelle trascrizioni delle bobine depositate al processo depistaggio sulla strage Borsellino di cui l'Adnkronos è in possesso. "Ci dobbiamo tenere molto forti dice Petralia a Scarantino - perché siamo alla vigilia della deposizione".