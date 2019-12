Federfarma: Andrea Bellon confermato a presidenza Venezia

Venezia, 5 dic. (Adnkronos) - L’assemblea di Federfarma Venezia ha confermato alla presidenza per il prossimo triennio, Andrea Bellon. Accanto al presidente è stato eletto il consiglio direttivo che sarà così composto: Francesca Zuppichin (vicepresidente), Emma Piumelli (segretario), Paolo Fabro (tesoriere), Celso Giacomo Pancino (rappresentante farmacie rurali), Paolo Dolcetto (consigliere), Alvise Moretto (consigliere), Gabriele Mantoan (consigliere), Elisa Manzolli (consigliere), Cesare Iaccheri (consigliere).

“Ci tengo a ringraziare di cuore i colleghi per la fiducia che mi hanno dimostrato – spiega il Presidente - e sono certo che con il direttivo faremo un ottimo lavoro di squadra. La nostra volontà è quella di difendere, tutelare e valorizzare il ruolo delle farmacie che sono il primo presidio sanitario sul territorio. E lo abbiamo dimostrato anche nei giorni dell’acqua alta durante i quali molti esercizi commerciali hanno tenuto chiuso e le farmacie, invece, sono riuscite a mantenere le serrande alzate in condizioni davvero complicate talvolta impossibili".

"È il segno concreto del nostro ruolo e del nostro impegno per la comunità e, in particolare, per le fasce più deboli della popolazione. Per questo continuerò a lavorare per affermare il ruolo delle farmacie intenso non solo come luogo in cui si erogano farmaci, ma ribadirò che siamo sempre più farmacie dei servizi dove il paziente può trovare professionalità e competenza a suo supporto”, ha concluso.