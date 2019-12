Manovra: Sicindustria contro plastic tax, 'balzello contro svolta green' (2)

(Adnkronos) - In altri termini, sottolinea Sicindustria, "la tassazione determinerebbe un aumento del 110 per cento del costo per l'intera filiera della plastica. Le imprese già oggi pagano il contributo ambientale Conai per la raccolta e il riciclo degli imballaggi in plastica per un ammontare di 450 milioni di euro all’anno, dei quali 350 vengono versati ai Comuni per garantire la raccolta differenziata".

Secondo la Federazione Gomma Plastica già oggi il 15% della plastica utilizzata proviene da economia circolare. Con un adeguato supporto da parte del governo, sottolinea Sicindustria, l’industria è in grado di raddoppiare questa quota entro il 2030. "L'approvazione del provvedimento attualmente concepito rischia di massacrare un intero settore economico e paralizzare tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo".

Secondo la Federazione sarebbero a rischio 3mila imprese sull’intero territorio nazionale, che contano 50.000 dipendenti e 12 miliardi di fatturato. La proposta è di un credito d’imposta a premialità crescente per le imprese che propongono soluzioni innovative di eco-design.