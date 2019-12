Consumi: Assoimmobiliare, 'no ripresa senza contributo decisivo settore immobiliare' (3)

(Adnkronos) - Occorre dunque, spiega Rovere, "una politica complessiva che stimoli gli investimenti in chiave di riqualificazione sia di case da destinare alla locazione sia di immobili che non sono di proprietà delle famiglie (come uffici, centri commerciali, ospedali, scuole, residenze sanitarie assistite, residenze studentesche)". Questo, aggiunge, "anche per dare un risposta in termini di sostituzione edilizia alla situazione di grave degrado dei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica per i quali la prolungata mancanza d’interventi di manutenzione ha compromesso la possibilità di rigenerare gli edifici. Per taluni interventi potrebbe essere anche troppo tardi".

La rigenerazione urbana, aggiunge, "è la risposta: come dimostrano i numerosi casi di successo che sono stati realizzati in molte città Europee che hanno un tema di crescita e riconoscono che l’industria immobiliare può dare un importante contributo (Amsterdam, Parigi, Berlino, Colonia, Marsiglia, Lisbona, per citarne alcune), questi progetti di riqualificazione su larga scala delle periferie ridanno vita a quartieri che erano caratterizzati da gravi situazioni di povertà, degrado e insicurezza".