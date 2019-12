Governo: alle 20.30 Cdm, all'odg riforma processo civile

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, alle 20.30 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: disegno di legge delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Giustizia); decreto del Presidente della Repubblica sul Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell’articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto2017, n.124 - esame preliminare (Presidenza - Sviluppo economico);

E ancora: decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Politiche agricole); decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Politiche agricole); esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; varie ed eventuali.