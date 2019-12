Penny Market, nuova campagna #RestoSolidale fino all'8 dicembre

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il Natale è alle porte e Penny Market rilancia l’iniziativa Resto Solidale, che dal 5 all’8 dicembre, permette ai clienti Penny di donare il resto della propria spesa in beneficenza a sostegno Banco Alimentare. I clienti Penny possono arrotondare il proprio resto all’euro successivo (es. 16.60 -> 17.00) e tale importo verrà da Penny fatto avere al Fondazione Banco Alimentare.

"Basta un Penny diventa quindi un claim responsabile per chiunque, entrando nei nostri store, desideri contribuire all’impegno sociale dell’azienda verso un approccio responsabile allo spreco del cibo e quindi al sostegno di chi, come Banco Alimentare, vivi ogni giorno la mission di distribuire generi alimentari alle persone in difficoltà".

Con questa iniziativa, che non è nuova per il Gruppo Rewe, vogliamo andare oltre la sola donazione delle eccedenze per coinvolgere proprio i nostri clienti, motore principale del nostro business e dei nostri impegni.