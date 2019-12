Invitalia: Mef nomina Viero presidente, conferma Arcuri Ad

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - L’Assemblea di Invitalia, su proposta del socio unico, il ministero dell’Economia, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia del quale faranno parte Andrea Viero in qualità di Presidente, Domenico Arcuri, amministratore delegato. E tra i consiglieri Paola Ciannavei, Stefania Covello e Sergio Maccagnani. E' quanto si legge in una nota. Il Cda resterà in carica per 3 esercizi.