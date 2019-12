Natale: Confcommercio, spesa per regali 8,9 mld -32,2% in 10 anni

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La spesa per i regali degli italiani sarà pari a 8,9 miliardi nel 2019 in calo del 32,2% rispetto a 10 anni fa quando era di 13,1 miliardi. E' quanto emerge da un’elaborazione dell’ufficio studi di Confcommercio sulle spese di dicembre e Natale. Il volume dei consumi aggiuntivi derivanti dalle tredicesime (e dai consumi aggiuntivi dei lavoratori autonomi) nel 2019 è pari a 29,1 miliardi, leggermente superiore alla cifra del 2018, 28, 7 miliardi.

Si tratta per l’anno in corso di 1.278 euro di consumi aggiuntivi per famiglia nel mese di dicembre. Solo 594 euro sono spesi nei negozi fisici: la variazione rispetto al 2008 e pari a -7,2%. Nel 2008 passavano per i negozi in sede fissa 640 euro: è quindi evidente uno spostamento verso il commercio online.

Risulta in calo la spesa media pro capite per i regali di Natale a dicembre visto che nel 2019 c’è una diminuzione del 30,7% rispetto al 2009: dieci anni fa si spendevano 244 euro, nel 2019 la spesa pro capite cala a 169 euro.