Alitalia: Furlan, 'nulla di nuovo solo ennesimo rinvio'

Torino, 5 dic. - (Adnkronos) - Su Alitalia "purtroppo non c’è nulla di nuovo ma un ennesimo rinvio. La cordata e il piano industriale non ci sono, si fa un ulteriore prestito ponte ma chi doveva assumere l’impegno di realizzare la nuova Alitalia di fatto è svanito nel nulla". Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, che a margine del Consiglio generale della Cisl Torino e Canavese prosegue: "sentiamo ogni tanto battute su esuberi, per noi sono zero esattamente come l’allora ministro dello Sviluppo economico Di Maio ha garantito per due anni".

"Sentiamo parlare anche di spacchettamento delle attività che significa fare di questa grande impresa italiana diverse società ma questo sarebbe la fine di Alitalia con migliaia e migliaia di esuberi. Ci vuole un piano industriale serio, da fare con un partner industriale importante che dia davvero sviluppo d continuità a una delle più importanti imprese del nostro Paese", conclude Furlan.