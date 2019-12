Industria: Federmeccanica, in 9 mesi produzione metalmeccanica -2,5% su anno

Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica: nei primi 9 mesi del 2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 152esima edizione.

Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).

Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.