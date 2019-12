Confindustria: V. Boccia, 'su Ue politica faccia salto qualità, basta piccoli passi'**

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "L'Europa è nell'interesse dei singoli Paese e il mondo dell'industria richiama il governo ad aprire una stagione riformista". E' il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a riassumere il messaggio che arriva oggi anche al governo italiano dal Trilateral Business Forum. "Non dobbiamo cavalcare l'ansia ma piuttosto dobbiamo costruire una stagione riformista che trasformi le idee in atti e le speranze in certezze", prosegue invitando dunque la politica "a pensare alla grande". "Non serve più una politica dei piccoli passi; la politica faccia invece un salto di qualità". Dal canto loro, conclude, le imprese di Francia Germania e Italia sono pronte a "definire shock positivi" per l'economia.