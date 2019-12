Porti: l'Assemblea Assoporti si riunisce a Venezia

Venezia, 5 dic. (Adnkronos) - L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha ospitato ieri per la prima volta l’assemblea di Assoporti, l’Associazione dei Porti Italiani cui aderiscono le Autorità di Sistema Portuale italiane e le Camere di Commercio dei relativi territori. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati temi rilevanti per il funzionamento del sistema portuale italiano.

“I sistemi portuali italiani sono tra le infrastrutture più importanti per il sistema Paese e per la sua economia, poiché costituiscono una cerniera tra il nostro sistema industriale e i mercati esteri - dichiara il presidente dell’AdSPMAS Pino Musolino - Ma i porti sono anche una fucina d’innovazione. Per questo i porti di Venezia e Chioggia vogliono concorrere, insieme agli altri scali italiani, a individuare le forme e i modi più adeguati per contribuire alla crescita del tessuto economico e produttivo nazionale in un'ottica di sostenibilità ambientale e aumento dell'occupazione”.