Rifiuti: Gdf sequestra isola ecologica Cefalù, denunciato il sindaco

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - Nell’ambito di una attività per la salvaguardia dell’ambiente, le Fiamme Gialle della Tenenza di Cefalù (Palermo), unitamente al personale dell’Arpa e della Polizia Provinciale Ambiente della Città Metropolitana di Palermo, hanno posto sotto sequestro, in Contrada Caldura nel Comune di Cefalù, un’isola ecologica, situata nelle adiacenze del centro abitato e di una scuola per l’infanzia. Effettuato l’accesso presso l’area ecologica, i militari hanno richiesto alla società preposta alla gestione dei rifiuti il previsto decreto di autorizzazione rilasciato dalla Regione. Da un’analisi della documentazione esibita si è accertato che l’autorizzazione ad operare è risultata scaduta.

"Pertanto, vista l’assenza del titolo ad operare e appurato che nessuna istanza di rinnovo era stata presentata al competente Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in osservanza a quanto prescritto dal Testo Unico sulle norme ambientali, i militari hanno posto sotto sequestro l’intera area di circa 2000 mq e i rifiuti, pericolosi e non, depositati".

E’ stato segnalato all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale della società in ordine al reato ambientale constatato e da successive verifiche sui registri di carico e scarico rifiuti è stato deferito alla Procura della Repubblica di Termini Imerese anche il sindaco della cittadina normanna per gli stessi reati, per aver effettuato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione. "L'operazione di servizio conferma l’impegno profuso nell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale dalla Guardia di Finanza della Provincia di Palermo, grazie alle sinergie operative poste in essere tra le componenti investigative territoriali ed i vari attori istituzionali che consentono di innalzare il livello dell’azione volta alla tutela dell’ambiente", dicono le Fiamme gialle.