Governo: Conte pubblica video integrale intervista Iene, 'smentite loro tesi su concorso'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Qui di seguito trovate il video integrale dell’intervista che ho rilasciato a 'Le Iene' e che sta andando in onda questa sera. Come sempre non mi sono sottratto alle domande e in totale trasparenza ho smentito, ancora una volta, le loro tesi sul concorso con cui divenni professore di diritto privato nel 2002. Giudicate voi". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Fb pubblicando il video dell'intervista a Le Iene, andato in onda stasera su Italia Uno.