Ue: Di Maio, 'crisi governo su Mes? e chi l'ha mai detto?'**

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Io non ho mai parlato di far cadere il governo, ho semplicemente detto che il Mes per noi non va bene così. Ma chi ha mai parlato in questo momento di crisi di governo? Vedo da tre giorni su alcuni giornali: 'Di Maio fermati, così salta tutto'. Ma se qui non si può neanche più dire che su una cosa non siamo d'accordo perchè che fa male agli italiani, allora ci stiamo zitti e facciamo governare un computer". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7.