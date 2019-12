Ue: Di Maio, 'Conte ha firmato Mes nella notte? Salvini delira'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "In questi giorni io ho visto Salvini delirare dicendo Conte 'ti dobbiamo incriminare per alto tradimento perché hai firmato nella notte un trattato'. Semmai per altro tradimento va incriminato Salvini stesso, perché se l'è sognata 'sta storia della firma perché non è mai stato firmato questo trattato. Quando Conte ha detto che tutti i ministri sapevano, è vero. Tutti sapevano quello che era pubblico di questo trattato, compreso il fatto che non è stato firmato". Lo dice Luigi Di Maio a Di Martedì su La7.