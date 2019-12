Camera: Fico, 'Iotti figura da prendere ad esempio'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Ricordare Nilde Iotti anche oggi è fondamentale. Certamente è una figura da prendere da esempio per il ruolo che ha svolto e per come lo ha svolto, con un grande senso delle istituzioni e con vicinanza alle persone. Una vicinanza data anche dalla sua esperienza politica sul territorio. Il suo impegno per me è certamente una fonte di ispirazione". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, all'anteprima del docufilm su Nilde Iotti proiettato a Montecitorio.