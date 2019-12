Scuola: Sgambato (Pd), 'alternanza da armonizzare con esigenze scuole e pmi' (3)

(Adnkronos) - "Ed allora abbiamo il dovere di venire incontro alle scuole in affanno e alle piccole imprese. Lasciamo il numero di ore (minime obbligatorie, ferma restando l’autonomia delle scuole di prevederne di più) per lo svolgimento dei percorsi a 90 ore per i licei, a 150 ore per gli istituti tecnici e a 210 ore per gli istituti professionali, senza però, come invece aveva fatto la legge precedente, ridurre le risorse a disposizione delle scuole, per coprire così il più possibile i costi per l’organizzazione dei percorsi e garantirne la qualità, riconoscendo tra le spese ammissibili un gettone ai tutor aziendali.

"La riduzione del monte ore permette inoltre alle scuole di progettare la durata dei percorsi anche in un’ottica pluriennale, se gli Organi Collegiali ne dovessero riscontrare la necessità, in coerenza con il PTOF. E’ opportuno venire incontro alle scuole che hanno trovato maggiori difficoltà nella realizzazione dei percorsi di PTCO e costruire i percorsi ( come ben indicano le linee guida di settembre) verso le competenze trasversali e nell’ottica dell’orientamento , prima ancora che di studio e di lavoro, del long life learning”.