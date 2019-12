Scuola: Sgambato (Pd), 'alternanza da armonizzare con esigenze scuole e pmi' (2)

(Adnkronos) - "Queste scuole hanno organizzato i percorsi verso esperienze diverse da quelle aziendali, come quelle nel terzo settore, nelle istituzioni, nella PA, con ciò permettendo di sviluppare competenze di cittadinanza. Inoltre, abbiamo verificato negli anni che le buone pratiche sono provenienti in maggior parte da scuole collocate in territori connotati da un forte tessuto imprenditoriale, che non hanno trovato grandi difficoltà a stringere legami con il mondo del lavoro e, quindi, ad attivare percorsi di qualità, alcuni dei quali sono stati pubblicati sul sito MIUR dedicato all’ASL".

"Il punto cruciale è che, invece, in aziende di minori dimensioni, di cui è ricco il nostro Paese, si sono create purtroppo -prosegue Sgambato- situazioni di criticità, dovute sia alla seria difficoltà di poter ospitare studenti in ambienti con pochi dipendenti, sia alla mancanza di fondi per il rimborso delle spese sopportate in termini di costi e tempo dedicato alla formazione dei giovani. Vi sono stati casi, pochi in verità , in cui le esperienze hanno condotto gli studenti in ambienti non consoni, a svolgere, in contrasto con la normativa vigente, compiti non adatti alle esigenze degli studenti".