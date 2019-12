Prescrizione: Zingaretti 'accordo o nostra proposta', dem 'basta bandierine'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - La pretestuosità dell'irrigidimento grillino sarebbe confermato, riferiscono i dem, anche dalla chiusura alla 'prescrizione processuale' (sarebbe questa la proposta Pd) da parte di Alfonso Bonafede che invece avrebbe avuto toni meno categorici nell'ultimo vertice di governo sulla giustizia a palazzo Chigi. "C'era stata una certa disponibilità da Conte ma anche da Bonafede", si riferisce. Disponibilità che, se c'è stata, oggi il Guardasigilli si è rimangiato: si tratterebbe di un enorme passo indietro "mentre siamo a pochi passi da una svolta", ha fatto sapere. Con quella proposta, infatti, invece che far prescrivere i reati, si fanno prescrivere i processi, è la tesi di via Arenula.

Un muro contro muro. Mentre nessun vertice di governo sulla giustizia risulta, al momento, convocato e le lancette dell'orologio corrono verso il 1° gennaio quando entrerà in vigore la riforma M5S della prescrizione. Oggi nella riunione del gruppo Pd alla Camera sarebbe anche stata valutata l'ipotesi di introdurre una norma per il rinvio dell'entrata in vigore della prescrizione nel Milleproroghe. Insomma, i dem non intendono mollare sul tema.

Zingaretti sintetizza la posizione Pd senza fare sconti agli alleati 5 Stelle: "Rivendichiamo l'idea di una politica non urlata o egoista e oggi sul tema della prescrizione il Pd si è confermato forza leale con la maggioranza. Ma, come abbiamo sempre detto, riteniamo inaccettabile -sottolinea -l'entrata in vigore delle norme sulla prescrizione senza garanzie sulle durate dei processi. Non si può rimanere sotto processo per un tempo indefinito, per lunghissimi anni. Senza un accordo nei prossimi giorni, come annunciato dal gruppo parlamentare, il Pd presenterà una sua proposta di legge. Lavoriamo dunque insieme per trovare una soluzione credibile e cambiare in meglio le cose”.