Tlc: Bruno Bossio (Pd), 'governo avvii subito seconda fase strategia nazionale' (2)

(Adnkronos) - "Ad oltre due anni dall’assegnazione della gara, infatti, - osserva - ci è stato chiarito che al momento sui 5554 comuni che devono essere coperti, quelli in cui i lavori sono terminati sono solo circa 380, di cui solo 5 hanno ottenuto il collaudo. In tutti gli altri casi, non essendo ancora stati realizzati i cosiddetti Punti di Terminazione Neutri (Ptn), di fatto gli operatori fornitori dei servizi non possono collegarsi alla rete di Of e dunque i cittadini non hanno la possibilità di avere il servizio".

Per questo, rileva, "è necessario che il governo dia l’impulso necessario per far partire in modo rapido e efficace, e secondo i criteri della neutralità tecnologica, la seconda fase della strategia nazionale per la banda ultra larga al fine di rendere al più presto tangibili i progressi che si stanno strutturando per la digitalizzazione del Paese".