Tlc: 2020 anno del 5G, opportunità per la Sicilia

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - La rivoluzione del 5G e le ricadute per l’economia siciliana. E' stato questo il tema al centro del dibattito del 'Il Caffè delle 9' organizzato da RMStudio di Raffaele Mazzeo alla Lumsa di Palermo. Il 2020 sarà l’anno del 5G, la nuova rete di connessione mobile che permetterà di fare un salto di qualità nella connettività. Una rivoluzione che rappresenta una grande opportunità da cogliere per l’economia siciliana perché i prodotti dell’eccellenza enogastronomica, così come l’arte, l’artigianato e le risorse naturali come energia e acqua, potranno usufruire di nuove sinergie e creare nuova ricchezza.

Il 5G, ha sottolineato Mazzeo, non è soltanto "una rete di trasmissione ma una piattaforma di gestione che connetterà oggetti e persone: questo cambierà il modo di lavorare di pubblica amministrazione e imprese. Soprattutto in Sicilia rappresenta una grande opportunità di inclusione economica per le aree interne e per le isole minori".