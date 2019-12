Sicilia: caso Arata, assessore Turano sentito in Procura come teste

Pirelli, The Cal 2020 alla ricerca dell'anima di Giulietta

Verona, 3 dic. (askanews) - Parla tutto italiano il nuovo calendario Pirelli. Giulietta Capuleti è la musa ispiratrice di The Cal 2020. Ad immortalare la Giulietta ideale Paolo Roversi, il primo fotografo italiano a firmare l'iconico calendario, intitolato "Looking for Juliet" in questa 47esima edizione, presentata, e non poteva essere altrimenti, a Verona. Nove le protagoniste chiamate a ...