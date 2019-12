Prescrizione: svista Rosato in aula, maggioranza anche senza Iv**

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Non sono stati 245 i voti favorevoli, oggi in aula alla Camera, alla richiesta di esame del pdl Costa da parte di Forza Italia. Ma 219. Quindi, anche se Italia Viva avesse votato a favore dell'urgenza, non vi sarebbero stati 'ribaltoni' in aula. L'equivoco è stata innescato da una svista del presidente di turno, Ettore Rosato, al momento della lettura dell'esito del voto. Un 'ribaltone' non possibile numeri alla mano, visto che tra favorevoli e contrario lo scarto è di 50 voti mentre i deputati di Italia Viva sono 28, Rosato compreso.