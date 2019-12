Palermo: scritte contro la Chiesa per le strade dell'Arenella

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - 'Chiesa=Merda'. E' la scritta comparsa durante la notte in diverse strade del quartiere Arenella di Palermo dove, sabato mattina, è stato sottoscritto il 'Patto territoriale' tra Comune, la parrocchia S. Antonio di Padova, l’Istituto Maria Ausiliatrice, diverse associazioni e l’Istituto comprensivo Arenella per lo sviluppo di attività di prevenzione, partecipazione e protezione rivolte ai bambini e ai ragazzi del quartiere. Fino adesso sono 15 le scritte individuate e gli operai comunali del Coime stanno già intervenendo per cancellarle.

"La coincidenza temporale fra la firma del Patto e questi volgari attacchi alla Chiesa non può che destare preoccupazione - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - motivo per il quale oggi ho espresso la mia solidarietà a Don Francesco, restando in contatto con l’arcivescovo e con il questore di Palermo. L’amministrazione comunale è e sarà vicina, proprio nello spirito del Patto, alla parrocchia e a tutti coloro che all’Arenella, come in ogni quartiere, si impegnano per la crescita culturale e sociale della comunità contro comportamenti e sottoculture mafiosi".