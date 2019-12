Prescrizione: M5S, 'bene stop a pdl Costa, riforma Bonafede norma civiltà' (2)

(Adnkronos) - "Un messaggio dovrebbe arrivare anche ai vertici di 'Italia Viva', che oggi ha deciso di disertare l’aula, la cui maggioranza di elettori si schiererebbe proprio a favore della riforma della prescrizione che entra in vigore a gennaio (51%). Così come quel 53% di elettori del Pd che non condivide il comportamento del proprio partito sui tentativi di rinviare l’entrata in vigore della legge. La riforma della prescrizione è una norma di civiltà raggiunta da questo Paese. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari. Lo dobbiamo a uno Stato che, se 'di diritto' vuole essere chiamato, non può negare una risposta di giustizia. In appello 'scade' un processo su quattro e i giudici sono costretti a mandare tutti a casa senza sapere chi è colpevole, chi è innocente, in barba ai diritti di tutti: dagli imputati alle parti civili. Per il MoVimento 5 Stelle non devono esserci più impuniti e quindi avanti tutta con la riforma del processo penale che taglia drasticamente i tempi", concludono i 5 Stelle.