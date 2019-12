Prescrizione: Bordo (Pd), 'riforma Bonafede senza senso, senza accordo Pd svincolato'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Riteniamo la riforma Bonafede senza senso ed incostituzionale, noi abbiamo proposto un ventaglio di proposte ai 5 Stelle e riteniamo utile rinviare l’entrata in vigore della prescrizione riformata dal precedente governo. Loro non possono pensare che un provvedimento possa andare avanti a prescindere quando c’è una parte molto consistente della maggioranza che quella riforma non la condivide”. Lo dice Michele Bordo, vicecapogruppo dei deputati dem, al 'Fattoquotidiano.it', evidenziando le distanze sul tema giustizia con il M5S.

Inoltre il vicepresidente dei deputati dem sottolinea come, "in mancanza di un accordo all’interno della maggioranza, noi non ci sentiremmo vincolati alla nuova prescrizione e quindi liberi di lavorare in Parlamento ad una nostra proposta che acceleri i tempi del processo e consenta una durata ragionevole del processo. Il M5S - conclude Bordo - ogni giorno pianta una bandierina identitaria per creare difficoltà a questo governo. Confidiamo nella mediazione del presidente Conte”.