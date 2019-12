Roma: Sensi (Pd), 'opuscoli propaganda pro Raggi in scuole romane, ma i costi?'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Mi chiedo, en passant, quanto saranno costati al cittadino romano questi opuscoli di propaganda, disegnati da Marione, tutti a colori, recapitati in quantità industriali oggi in giro per le scuole? Domando eh, visto che in città va tutto molto bene, dai trasporti ai rifiuti". Lo scrive Filippo Sensi del Pd su twitter postando una foto in cui si vedono pile di opuscoli. In copertina la sindaca Virginia Raggi disegnata come un fumetto stile manga.