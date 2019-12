Migranti: Orlando ad Amburgo 'Palermo è un porto sicuro, qui le ong sono le benvenute'

Palermo, 3 dic. (Adnkronos) - "Palermo è un porto sicuro. Qui la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è di casa. L'imbarcazione batte bandiera italiana ma simbolicamente ha issato a bordo anche la bandiera della città di Palermo. Da noi tutte le organizzazioni che salvano vite umane con le loro navi sono i benvenuti". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando intervenendo ad Amburgo a un incontro con la stampa per la costituzione del cartello 'United4Rescue-Gemeinsam Retten!'.

Il cartello si rivolge all'Europa affinché si rispetti "il diritto al salvataggio in mare", "contro la criminalizzazione dei salvataggi" e chiede corridoi umanitari per i migranti. Presente anche il vescovo Heinrich Bedford-Strohm. "Quando le persone sono in pericolo di vita - ha detto - bisogna aiutarle". La conferenza stampa si è tenuta su una nave-chiesa (Schiffskirche) nel porto antico di Amburgo.